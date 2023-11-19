غوتيرش: نستنكر استهداف مدرستين للأنروا في غزة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عن صدمته الشديدة من استهداف مدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بغزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، مؤكداً على وجوب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف غوتيريش في بيان، اليوم الأحد، أن عدد القتلى المدنيين في غزة “صادم وغير مقبول”، مجدداً الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية.
وقال إن الحرب في غزة تتسبب في سقوط عدد مروع من الضحايا المدنيين ويجب أن يتوقف ذلك، مشيراً إلى أن عشرات الفلسطينيين كثير منهم نساء وأطفال قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم إلى منشآت الأمم المتحدة في غزة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا