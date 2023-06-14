“غير صحيح بتاتا”… ترزيان ينفي ما نُقل عن بقرادونيان

غرّد النائب هاغوب ترزيان، على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “فقط للتوضيح ما يتم التداول عنه في بعض وسائل الإعلام، عن لسان رئيس كتلة نواب الأرمن وأمين عام حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان بما يخص أصوات حزب الطاشناق، غير صحيح بتاتاً ولا يمت للواقع بصلة، وعليه يقتضي التوضيح”.
وتابع: “فبالحرف، ورداً على سؤال حول سبب تصويت كتلة نواب الأرمن للنائب السابق سليمان فرنجية، أجاب بقرادونيان: “من قال إننا صوّتنا لسليمان فرنجية؟” وأضاف: “أوقفوا منطق التنمر الإعلامي”.
وختم ترزيان تغريدته، بالقول: “اقتضى التوضيح”.
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