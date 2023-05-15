فائق حسن يحتفل بعيد ميلاد أصالة نصري والأخيرة ترد برسالة حب

احتفل الشاعر العراقي فائق حسن، بعيد ميلاد زوجته الفنانة السورية أصالة نصري، ووجه لها رسالة رومانسية تحمل الكثير من الغزل، وفي الوقت نفسه حرص نجلها على التعبير عن حبه الشديد لها.
ووثق فائق حسن احتفاله بعيد ميلاد أصالة نصري الـ 54 من خلال صورة جمعت بينهما وعلق عليها موضحاً أنها من ملأت قلبه بالحب موجهاً لها الشكر.
وكتب فائق حسن: “كل عام وأنت معنى الحب وتفسيره وعمقه الدافئ الذي لم أكتشفه قبلك والسعادة الأبدية التي أعيشها من خلال حنانك شكرا بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حبًا نقيًا لا تشوبه شائبة لك مني كل ما أستطيع ولي منك كل أمنياتي جوزتي”.
وحرصت أصالة نصري على التفاعل مع كلمات زوجها فائق حسن معبرة عن حبها الكبير له متحدثة عن الفارق الذي أحدثه في حياتها بعد أن تعرفت عليه.
وقالت أصالة نصري: “كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق.. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت.. شكرًا يا عمري الحلو وإلك أنت أوّل إنسان بدّي قلة إياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكلّ يوم بعمري معنى”.
وأضافت: “معك عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك عليي ومحبتك العظيمة وطهر قلبك ونبلك.. شكرًا على محبّتك اللي غمرتني أمان وراحة وسعادة ونجاح.. واليوم بقدر أكّد لنفسي إنّي مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربّي يديمه ويحفظك لكون بكلّ عيد أنا بخير”.
وحرص خالد ابن أصالة نصري على الاحتفال هو الآخر بعيد ميلادها من خلال صورة لها عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، انا ممتن وفخور أني ابنك،أتمنى أني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم”.
وردت أصالة نصري قائلة: “يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكرا يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا أحلى أخ لأخواتك، وابن خلوق حلم كل أم يكون ابنها لودي، والحمد لله أنك ابني يا قطعة من روحي”.
المصدر: ليالينا
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