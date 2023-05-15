“فايسبوك” يُصلح خطأ إرسال طلبات الصداقة التلقائية

قامت شركة “ميتا” بإصلاح خطأ واجهه مستخدمو “فايسبوك”، إذ جعل المنصّة ترسل طلبات صداقة تلقائية عندما يزور المستخدمون أيّ حساب، واعتذرت الشركة عن الخلل في بيان شاركته مع “The Daily Beast”.
وقال متحدث باسم “ميتا”: “لقد أصلحنا خطأً تسبّب في إرسال بعض طلبات الصداقة على “فايسبوك” عن طريق الخطأ. لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سبّبه هذا الأمر”.
ولّد الخلل كميات متساوية من النكات والارتباك، إذ أشار الكثيرون إلى أن الخلل جعل من المستحيل مراقبة حسابات الآخرين على “فايسبوك”.
جدير بالذكر أن الخطأ جاء بعد أن قالت “ميتا” إنها ستسرّح 10 آلاف موظف، وستخفّض الشركة قوتها العاملة بما لا يقل عن 21 ألفاً بحلول نهاية 2023.
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