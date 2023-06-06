فرعية الدفاع تحسم النقاش في عدد من مواد قانون البلديات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية جلسة، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب: رائد برو، طه ناجي، محمد خواجة، فادي كرم، امين شري، الان عون، ابراهيم الموسوي، مارك ضو، جيمي جبور، نبيل بدر وقاسم هاشم، وذلك لمتابعة درس قانون تحديث قانون البلديات.
كما حضر الجلسة: المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ، رئيس بلدية جونية جوان حبيش، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل،عضو بلدية نهر الموت طوني مطر، عضو بلدية زوق مكايل ايلي زغيب، وسابين مايك عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: “تابعت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات النقاش في درس المواد 89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96. وحسمت النقاش في مواد وتركت مواد أخرى معلقة للجلسة المقبلة ولا سيما المادتان 95 و96 المتعلقتان بالمراقب العام ودوره في رقابة الاعمال المالية في البلديات واتحادات البلديات، على ان تتابع اللجنة النقاش في المواد اللاحقة في الجلسة المقبلة”.
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