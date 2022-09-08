فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في جنوب تركيا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم : “إن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق غابات في جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إجلاء أكثر من ألف شخص من منازل وفنادق وأن 11 طائرة و29 طائرة هليكوبتر تشارك في مكافحة الحريق الذي اندلع في منطقة غولنار بإقليم مرسين على البحر المتوسط”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الإدارة قولها : “إن جهود مكافحة الحرائق شملت أيضا 850 فردا وأكثر من 140 سيارة”، مضيفة :”أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة”.
وذكرت أن “الكهرباء قُطعت عن بعض المناطق كإجراء احترازي لحماية فرق الإطفاء أثناء عملها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا