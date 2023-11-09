فرنجية: أسطورة اسرائيل سقطت… وهذه حظوظي بالرئاسة

اشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الى ان “أسطورة اسرائيل سقطت وهذا أكبر انجاز حققته المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول، وأعتقد أن اسرائيل لا تستطيع أن تذهب الى حرب واسعة”. ولفت الى ان “هناك دول تدعم اسرائيل بشكل غير مفهوم، وهذا الامر بدأ يؤثر على قياداتها والوقت كما يبدو لمصلحة المقاومة”.
ولفت في حديث تلفزيوني إلى ان “حلّ الدولتين طُرح وأي حلّ يرضى به الشعب الفلسطيني نحن معه”.
واعتبر ان “مجيء الأميركيين الى المنطقة بحاملات الطائرات هو خوف على اسرائيل وليس دعما لها”، مشددا على ان “كل من يدعم مرتكب مجزرة فهو شريك، والقضية الفلسطينية يجب أن تكون قضيتنا ويجب أن تكون قضية المسيحي قبل المسلم”.
من جهة أخرى، قال: “للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم “كلا” وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا “كلا” وانما حظوظي هي 50 بـ50 والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي”.
وأضاف: “أنا لست في وارد الانسحاب وأنا منفتح على أيّ حوار أو نقاش وأنا أتصوّر أنّ السعودية تملك كامل الجرأة أن تبلغني عن ڤيتو لو كان هذا موقفها”.
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