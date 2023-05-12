فرنجية استأذن الحزب قبل زيارة البخاري؟ (نداء الوطن)

كتبت “نداء الوطن”:
فيما يتوقع أن يزور البخاري اليوم المرشح ميشال معوض تحدثت معلومات نداء الوطن عن “إتصال” أجراه فرنجية بقيادة “حزب الله” من اجل التنسيق المسبق في شأن ذهابه الى السفارة، فسمع من حارة حريك: “إتكل على الله، وافعل ما تراه مناسباً”.
كتبت “نداء الوطن”:
فيما يتوقع أن يزور البخاري اليوم المرشح ميشال معوض تحدثت معلومات نداء الوطن عن “إتصال” أجراه فرنجية بقيادة “حزب الله” من اجل التنسيق المسبق في شأن ذهابه الى السفارة، فسمع من حارة حريك: “إتكل على الله، وافعل ما تراه مناسباً”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا