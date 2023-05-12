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فرنجية استأذن الحزب قبل زيارة البخاري؟ (نداء الوطن)
محلي
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الجمعة 12 أيار 2023
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كتبت “نداء الوطن”:

فيما يتوقع أن يزور البخاري اليوم المرشح ميشال معوض تحدثت معلومات نداء الوطن عن “إتصال” أجراه فرنجية بقيادة “حزب الله” من اجل التنسيق المسبق في شأن ذهابه الى السفارة، فسمع من حارة حريك: “إتكل على الله، وافعل ما تراه مناسباً”.

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