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فرنجية استقبل سفير قطر
محلي
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الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارف بعد توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان، بحضور أنطوان مرعب، وكانت مناسبة لعرض مجمل التطورات السياسيّة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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