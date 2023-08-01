موقع البرامج
نشرات الأخبار
فرنجية: حمى الله الجيش وصانه للوطن
محلي
|
الثلاثاء 01 آب 2023
Post Views: 399

غرد رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه عبر حسابه على “تويتر”: “حمى الله الجيش اللبناني وصانه للوطن”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com