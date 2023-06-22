فرنجية لبّى دعوة لودريان: اللّقاء كان إيجابيًا!

لبى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، دعوة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، إلى غداء عمل في قصر الصنوبر بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي وكان اللقاء إيجابيا وجرى حوار بناء للمرحلة المقبلة.
وكتب فرنجية عبر حسابه على تويتر:” نشكر وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان وسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو على دعوتهما الكريمة. اللقاء كان إيجابياً والحوار بناءً للمرحلة المقبلة”.
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