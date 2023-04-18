فرنجية من بكركي: انا مستعد للحوار مع الجميع

لفت رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى أنه “من اول اليوم لم يكن لديه اي نظرة عدائية لأي بلد خاصة السعودية، ونحن لا نريد الا الخير للعرب وللسعودية”.
وقال: “لا نقبل التعرض لأي دولة عربية، وزرت باريس وأجبت على أسئلة الفرنسيين وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونحن ندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي”.
واضاف:” سمعت الفيتو على اسمي من الإعلام اللبناني ولم أسمعه يوما من السعودية أو من أصدقائها وحلفائها، وانا مستعد للحوار مع الجميع ويجب الالتحاق بقطار التسوية في المنطقة”.
واشار الى أنه “يسخر علاقته مع الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله لمصلحة البلد”، ولفت الى ان “موضوع النازحين السوريين وضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة سيؤدي لإعادتهم الى سوريا، ونحن مع مناقشة استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة لبنان وتزيل الهواجس لدى الجميع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا