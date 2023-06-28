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فرنجيه: يستحق لبنان ان نضحي من أجله
محلي
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الأربعاء 28 حزيران 2023
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غرد النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على “تويتر” لمناسبة عيد الاضحى: “يستحق لبنان ان نضحي من أجله ونستحق كلبنانيين ان نضحي من أجل بعضنا البعض. عسى ان يكون عيد الأضحى مناسبة لنتطلع معاً الى أيام تحمل الخير والبركات والصحة والطمأنينة للجميع”.

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