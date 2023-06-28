فرنجيه: يستحق لبنان ان نضحي من أجله

غرد النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على “تويتر” لمناسبة عيد الاضحى: “يستحق لبنان ان نضحي من أجله ونستحق كلبنانيين ان نضحي من أجل بعضنا البعض. عسى ان يكون عيد الأضحى مناسبة لنتطلع معاً الى أيام تحمل الخير والبركات والصحة والطمأنينة للجميع”.
غرد النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على “تويتر” لمناسبة عيد الاضحى: “يستحق لبنان ان نضحي من أجله ونستحق كلبنانيين ان نضحي من أجل بعضنا البعض. عسى ان يكون عيد الأضحى مناسبة لنتطلع معاً الى أيام تحمل الخير والبركات والصحة والطمأنينة للجميع”.
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