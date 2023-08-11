فضل الله اتصل بالرئيس عون مشيداً بمواقفه الوطنية

أجرى العلامة السيد علي فضل الله اتصالا بالرئيس العماد ميشال عون، وتداول معه آخر التطورات على الساحة اللبنانية.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لفضل الله أنه “اشاد بمواقف الرئيس عون المسؤولة والنابعة من حس وطني عميق بعيداً من الشعارات الشعبوية والمزايدات الطائفية والحزبية التي تزيد من الاحتقان والتوتر وتضرب السلم الأهلي ووحدة هذا الوطن، في وقت بات فيه اللبنانيون لا طاقة لهم على تحمل تداعيات أي فتنة لن تحقق مكاسب لأحد بل ستقضي على ما تبقى من عافية في هذا البلد”.
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