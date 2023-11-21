فضل الله: ما أقدم عليه العدو من قصف متعمد لفريق الميادين جريمة جديدة

صدر عن النائب حسن فضل الله بيان، رأى فيه “إن ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي من قصف متعمد لفريق قناة الميادين هو جريمة جديدة تسجل في تاريخه الحافل ضد الإعلاميين من غزة إلى جنوب لبنان بهدف إسكات الاصوات الحرة التي تفضح عدوانه وتكشف هشاشة جيشه المهزوم في الميدان”.
أضاف :”إن هذه الجريمة مع ما سبقها من جرائم ضد المدنيين لن ترهب شعبنا الصامد ولا الاعلام الحر المقاوم بل تزيده إصرارا على مواصلة تأدية واجبه المهني والاخلاقي، وهي جرائم تزيدنا تمسكا بحقنا في الدفاع عن بلدنا وشعبنا وحماية المدنيين وفق المعادلات التي أرستها المقاومة، وأن لا خيار في مواجهة التوحش الاسرائيلي سوى المقاومة والصمود مهما بلغت التضحيات”.
وختم :”إننا نتقدم من ذوي الشهداء ومن قناة الميادين إدارة وعاملين بأحر المواساة والتعازي، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر وعظيم الأجر، وأن يرحم الشهداء المظلومين”.
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