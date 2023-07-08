فغالي و6 أبطال يُتوّجون في سباق وادي شحرور

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) السباق الثاني لتسلّق الهضبة في وادي شحرور، في إطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لعام 2023.
في الختام، وُزِّعت الكؤوس والجوائز من قِبل رئيس بلدية وادي شحرور العليا سامي أبو مراد، ممثل رئيس بلدية بدادون غسان فغالي، مدير مكتب الراليات في النادي المنظّم كابي كريكر، مسؤولي السباق المحامي زياد جاموس، سيرج تشوبوريان، ناجي دواليبي وخليل هاشم.
النتائج
- الترتيب العام:
1 – روجيه فغالي (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 6) 5:18.16 دقيقة
2 – أليكس فغالي (فولسفاكن بولو) 5:22.32 د
3 – غارو هاروتنيان (ميتسوبيتشي ميراج) 5:27.26 د
- فئة PF2:
1 – ميشال زغيب (بي آم دبليو 328) 5:42.67 د
2 – كارلوس مرعي (بي آم دبليو135) 5:52.73 د
3 – يوسف فغالي (بي آم دبليو 325 إي) 5:55.01 د
- فئة PF3:
1 – روجيه فغالي (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 6) 5:18.16 د
2 – غارو هاروتنيان (ميتسوبيتشي ميراج) 5:27.26 د
3 – جواد سليم (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 8) 5:34.42 د
- فئة PF4:
1 – أليكس فغالي (فولسفاكن بولو) 5:22.32 د
2 – باسل أبو حمدان (سكودا فابيا) 5:32.10 د
3 – ربيع أيوب (سكودا فابيا) 5:38.32 د
- فئة PF4/NR4:
1 – كارل رزق (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 9) 5:38.89 د
2 – جاد أعور (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10) 5:42.19 د
3 – شادي فقيه (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10) 5:44.41 د
- فئة PF5 (الدفع الأمامي):
1 – الياس الدهني (سيتروين دي أس 3) 5:52 د
2 – ألبير حايك (رينو كليو) 5:58.18 د
3 – دافيد مزهر (سيتروين دي أس 39) 3:5.59 د
- فئة PF6:
1 – جوزيف سالم (بيجو 208) 6:07.80 د
2 – جايسون وهبه (سكودا فابيا) 6:38.68 د
- فئة كروس كار:
1 – أنطوني داغر 5:38.67 د
2 – طوني فغالي 6:07.58 د
- كأس السائق الناشئ: جايسون وهبه (سكودا فابيا) 6:38.68 د
- كأس السيدات: ريا داغر (ميتسوبيتشي لانسر إيفو 9) 6:18.15 د
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