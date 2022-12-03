فلسطين تناشد الأمم المتحدة في ثلاث رسائل حماية الفلسطينيين

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في”ضوء ما يتعرض له من مسلسل إعدامات ميدانية وجرائم متواصلة”. بحسب وكالة “روسيا اليوم”.
وناشد السفير منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن مرة أخرى “التصرف بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك القرار 904 لضمان حماية الشعب الفلسطيني”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا