فنانون واعلاميون ينعون وديع جورج وسوف

منذ صباح يوم أمس الجمعة، غصّت شبكات التواصل الاجتماعي بصور سلطان الطرب جورج وسوف وابنه وديع وسوف مع انتشار خبر تواجد الأخير في المستشفى ودخوله في غيبوبة وحالته حرجة، حيث رُفعت الصلوات من قبل الفنانين والجمهور على حدٍ سواء طالبين من الله ان يشفي وديع وسوف المحترم والخلوق والمُحبّ .
وازداد القلق مع ساعات النهار مع ازدياد سوء حالة وديع وسوف الذي كان متواجدًا في العناية المركزة بعد تعرّضه لجلطتين في القلب ودخل على اثرهما في غيبوبة ثم توفي.
هذا وحرص عدد كبير من الفنانين على نشر صور سلطان الطرب وابنه وديع الذي كان يرافق والده في معظم جولاته الفنية، مترافقة مع كلمات حزينة ومؤثرة.
نعرض عليكم تغريدات المشاهير التي وردت على صفحاتهم:
تركي آل الشيخ: “البقاء لله في وفاة الصديق الوفي وديع ابن الفنان جورج وسوف، تعازيي الحاره لعائلته وأصدقائه، لقد كان صديقا وفيا ومحبا. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
راغب علامة: “خبر قاسي ، خير مؤلم ، خبر فاجعة #جورج_وسوف وام وديع والعائلة والأصدقاء الله يصبركم على هالفاجعة ! انا لله وانا اليه راجعون انشالله تكون نفسه بالسماء”.
نجوى كرم: “الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع”.
عاصي الحلاني: “انا لله وانا اليه راجعون اصعب فراق فراق الحبايب خبر بوجع القلب الله يصبر اهلك البقاء لله”.
أصالة: “ماأصعب هالفقد بدعي ربّي يصبّر أهله وحبايبه الفنّان الكبير الغالي دائماً جورج وسّوف وزوجته والدة الرّاحل وديع الله يرحمه ويغفر له ويعوّض شبابه الجنّه آمين ياربّ العالمين .”
نوال الزغبي: “الله يرحمك يا وديع ويصبّر إمّك وأبوك آخ يا ابو وديع شو جرحك ووجعك كبير”.
خضر علامة: “وديع جورج وسوف جورج وسوف الله يرحمك يا وديع. والله يصبّرك يا جورج والله يصبّر عيلتك، خبر صاعق. انًّا لله وإنا اليه راجعون”.
رامي عياش: “أصعب فراق… فراق الحبايب وداعا وديع وسوف”.
ماغي بو غصن: “خبر وفاة وديع جورج وسوف بيوجّع! الله يصبر عائلته وأهله ويعطيهن القوّة! الرحمة لروحه”.
ناصيف زيتون: “شو بشعة هالخبرية و شو صعبة ضيعان الشباب و الروح الحلوة .. الغصة كبيرة … الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع. الله يصبر ام وديع واخواته وجميع احبابكن … فل يكن ذكره مؤبداً نفسك بالسماء وديع جورج وسوف”.
وليد توفيق: “قلبي حزين على وفاة زينة الشباب #وديع_وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي جورج وسوف فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا الله وانا اليه لراجعون”.
نانسي عجرم: “ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!! قلبي مع الغالي والحبيب أبو وديع الله يصبرك ويصبر عايلتك. خسارة شاب بيسوى الدني وديع جورج وسوف”.
كارول سماحة: “مش قادرة صدق!!! شو هالخبر الحزين! وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك”.
هيفا وهبي: “خبر بيوجع القلب وديع جورج وسوف لروحك السلام
الله يصبّر قلبك ابو وديع الوجع كبير والفراق صعب”.
ناجي اسطا: “تكون نفسك بالسماء …. المسيح قام”.
زياد برجي: “شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.
قصي خولي: “الله يرحم وديع ويجعل مثواه الجنة ويصبركم على هذا المصاب الجلل من أمن بي وإن مات فسيحيا”.
وائل كفوري: “مع آلامَك يا يسوع الله يصبّر قلبك يا أبو وديع ويصبّر قلب عيلتَك وكلّ محبّينَك وتكون نفسو بالسماء. آمين.”.
احلام: “استاذنا الكبير جورج وسوف ربي يجبر قلبك ويجبر مصابك في وفاه ابنك وديع وسوف أسأل الله ان يكون في مكان خير من مكانه البقاء والدوام لله”.
جو أشقر: “غريبة هل دنيا ما في شي ينقال بقا! الله يرحمك يا خيي كتير بكير”.
مروان خوري: “جورج وسوف كنت استثنائياً في كل شيء حتى في الفاجعة!! لا عزاء يقال في رحيل الشباب رحمة الله عليك وديع جورج وسوف والصبر ثمّ الصبر لابو وديع وللأم والعائلة”.
صلاح الكردي: “وديع جورج وسوف الله يرحمك خبر جداً قاسي”.
مايا دياب: “وديع جورج_وسوف شو هالمصاب الصعب..ابو وديع الله يصبرك با رب..وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك..عم بتواجهوا اصعب وجع..ليلة وداعك بكيت النايات..وقلوبنا عم تبكي”.
نيشان: “وديع وسوف الغالي…”.
لطيفة: “ربنا يصبرك يا ابو وديع ربنا يقويك عزايا ليك ولكل الأسرة ربنا يرحمه برحمته .. ربنا يقويك ربنا يقويك ربنا يقويك خسارة كبيرة لكن ربنا قادر برحمته يصبرك يا ابو وديع .. انا لله وانا اليه راجعون”.
أنغام: “لاحول ولاقوة الا بالله .خالص التعازي في وفاة وديع جورج وسوف الله يرحمه ويحسن إليه ،ويصبرك يابو وديع ويربط علي قلبك وقلب امه. انالله وانا اليه راجعون ..”.
مجد موصللي: “الله يرحم نفسك يا خيي…بَكَرت كتير يا وودي…الله يصبر أهلك…ضيعانك.وديع جورج وسوف”.
ملحم زين: “البقاء لله، الله يصبّر قلبك المحب والطيّب أبو وديع ، بعرف الفرقة صعبة كتير ولكن الإيمان بالله وتقديره أقوى وإنت مؤمن وقلبك نقي. الله يرحم وديع وفي جنات الخلد بإذن الله”.
سيرين عبد النور: “وديع جورج وسوف الله يرحمك ويصبر قلب امك وبيك
عامر زيان: الله يرحمك يا وديع يا ضيعاان الشباب عزائي لعيلتك ولأبو وديع و الله يصبركن على هالفاجعة”.
وفاء الكيلاني: “وديع جورج وسوف في ذمة الله ليك حكمتك يارب دعواتكم ربنا يصبر قلب أمه وأبوه إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”.
نيكول سابا: “شو هالخبر المفجع هيدا الله يرحمك ويرحم شبابك وديع جورج وسوف ويصبرك يا ابو ديع”.
جاد شويري: “خبر بمنتهى الحزن. الله يرحم روحك الحلوة يا وديع ويصبر والدك العزيز كتير عليّ وعلى الجميع، امك العزيزة كمان شليمار ، العيلة ومحبينك كلهم”.
وسام الأمير: “بالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، اتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الفنان جورج وسوف وأفراد أسرته المحترمة بوفاة ابنه الغالي، يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان”.
معين شريف: “انا لله و انا اليه راجعون.وديع جورج وسوف”.
المصدر: بصراحة
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