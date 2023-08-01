فوائد فاكهة السفرجل… مدهشة للصحة!

فاكهة السفرجل الصحية معروفة عالمياً بقيمتها الغذائية العالية مما جعلها فاكهة مهمة للصحة كونها غنية بعدد من العناصر الغذائية مثل الألياف والمعادن والفيتامينات المتنوعة. هل تريدين معرفة المزيد عن فوائد فاكهة السفرجل العامة لصحتك… إذاً، تابعي القراءة.
ما هي فاكهة السفرجل؟
السفرجل هي فاكهة قديمة موطنها أجزاء مختلفة من آسيا والبحر الأبيض المتوسط، وترجع أصول زراعتها إلى اليونان القديمة وروما، حيث كانت بمثابة رمز للحب والخصوبة. يستخدم عادة السفرجل بطرق مختلفة، في المربّات والحلويات، أو كفاكهة في وجبة الإفطار، أو كعصير مُنكّه. ومع ذلك، فإن الفائدة الحقيقية للسفرجل في أكل القشرة والفاكهة نفسها، لأنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والمركبات الفينولية ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.
تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي
يعتبر السفرجل قابض ومطهر للأمعاء، يساهم في علاج القرحة الهضمية والتلبكات المعوية، وفي علاج الإسهال والالتهابات المعوية والإمساك، كما ويعتبر السفرجل مدر للبول وبالتالي مساعد في تنظيف الجسم من السموم. وبفضل الألياف الغذائية التي يحويها السفرجل، فإنه يساهم في زيادة إحساسك بالشبع وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.
معالجة قرحة المعدة
المركبات النباتية الموجودة في السفرجل قد تمنع وتعالج قرحة المعدة. وأظهرت الدراسات أن عصير السفرجل يمنع نمو بكتيريا الملوية البوابية وهي البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.
المساعدة في مكافحة السرطان
وفقاً لتقرير نشر في مجلات صحية أن مادة البوليفينول، الموجود بكثرة في النباتات، تظهر العديد من الخصائص المضادة للسرطان، بما في ذلك آثارها المثبطة لتكاثر الخلايا السرطانية ونمو الورم والالتهاب. وإن المستوى العالي من مضادات الأكسدة، بما في ذلك المركبات الفينولية والمغذيات النباتية، الموجودة في السفرجل فعالة للغاية في تحييد أو القضاء على الجذور الحرة في الجسم.
المساعدة على فقدان الوزن
من أفضل الطرق للحفاظ على وزنك منخفضاً وضمان التمثيل الغذائي السريع هو المحافظة على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل وتحسين عملية الهضم. من هنا يأتي دور السفرجل الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والمستويات الكبيرة من الألياف تعني أن جهازك الهضمي يعمل بشكل أكثر كفاءة وانتظاماً، ما يساعدك على حرق الدهون والحفاظ على وزن صحي.
الحماية من الفيروسات
أظهرت دراسات حديثة أن السفرجل لديه قدرة كبيرة كمضاد حيوي طبيعي خاصة في مواجهة الفيروسات، وبالتالي فإن تناول السفرجل يمكن أن يساعد في حمايتك ضد نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض التي قد تسببها الفيروسات.
علاج فقر الدم
السفرجل يعتبر مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، لذا فتناول السفرجل كأحد حصص الفواكه الموصى بتناولها يومياص إلى جانب التغذية السليمة والمنوعة، قد يساعد في سد النقص وعلاج المشكلة.
مكافحة الالتهابات
بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها السفرجل وخاصة من نوع البوليفينول، فإن السفرجل قد يساعد على مكافحة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة فرص الإصابة بالالتهابات.وقد وجد بأن تناول السفرجل يقلل من التهابات المسالك البولية، والالتهابات التنفسية والتهاب القولون والالتهابات المعوية والقولون العصبي بشكل خاص.
خفض الكولسترول
يعتبر السفرجل أحد الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، وتعرف الألياف بدورها الكبير في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL)، ورفع مستويات الكولسترول الحميد (HDL)، هذا الأمر يساعد على تحسين مستويات الكولسترول بشكل عام، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.
مفيد لمشاكل لغثيان والقيء للمرأة الحامل
من أهم فوائد السفرجل للحامل أنه أكثر فعالية بشكل ملحوظ من فيتامين ب 6 في تقليل الغثيان والقيء الناجم عن الحمل. كما أنه مدر للبول مما يمنع تراكم السوائل، ويعوّض نقص المعادن والفيتامينات في الجسم، كما أنه يحارب الإسهال الذي يمكن أن يحدث في فترات الحمل. لذلك لا بد أن تكون ثمرة السفرجل صديقة لكل إمرأة حامل!
طرق تناول السفرجل
يمكنك تناول السفرجل بعدة أشكال مختلفة قد تجعل من تناوله ممتعاً، إذ يمكنك تناوله إما على شكل هلام، أو صلصة، أو إدخاله في صناعة الحلويات، والعصائر، وحتى الكعك.
السفرجل الهلامي: طريقة التحضير بسيطة جداً حيث يتم فيها غلي السفرجل كما هو من دون تقشير في الماء لمدة 25 دقيقة، ثم يتم سلقه مع عصير الليمون والسكر ليتكاثف ويتماسك، ومن ثم يتم إزالة الرغوة أثناء هذه العملية، ليبقى الهلام الذي يمكن استخدامه في العديد من الوصفات.
السفرجل المخبوز: يتم إنتاج خبز السفرجل الذي عرف عنه دوره في مكافحة الغثيان والقيء عند تناوله، من خلال إضافة شرائح السفرجل إلى الخبز أو الكعك، ومن ثم خبزها في الفرن لمدة ساعة، حيث تصبح شرائح السفرجل شفافة فيها.
السفرجل المسلوق: يتم تقشير السفرجل وسلقه، لاستخدامه في العديد من الحلويات وفي صناعة الكعك، ويمكن سلقه مع عصير الليمون والمحليات الطبيعية كالعسل.
المصدر: jamalouki
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