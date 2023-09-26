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فوزان للحكمة وبيروت في سلة الدوحة الدولية
رياضة
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الثلاثاء 26 أيلول 2023
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حقق الحكمة بيروت حامل اللقب فوزا ثانيا على دجلة العراقي بفارق 22 نقطة 88 – 66، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في المجموعة الاولى من دورة الدوحة الدولية الثانية في كرة السلة، والتي تقام مبارياتها في صالة نادي الغرافة حتى الاحد الاول من تشرين الاول المقبل.

وكان افضل مسجل للحكمة احمد ابراهيم 28 نقطة.

وكان الحكمة فاز مساء الاثنين على بيروت فيرست كلوب 68 – 65، ليقترب الاخضر خطوة كبيرة من الدور نصف النهائي، اذ تبقى له مباراة مع الفتح الرباطي المغربي، وهي مصيرية للاخير.

وفي القاعة عينها وفي المجموعة نفسها، حقق بيروت فيرست كلوب فوزا اول على الفتح الرباطي بفارق 18 نقطة 81 – 63. وانعش بيروت آماله في التأهل للدور نصف النهائي، بعد خسارته افتتاحا امام الحكمة بيروت بفارق ثلاث نقاط.

وسجل للفائز الاميركيان جوليان كامبل 22 نقطة، ودار تاكر 17 نقطة الى 12 متابعة.

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