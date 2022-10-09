فوز البرج والنجمة في بطولة لبنان لكرة القدم

احتفظ البرج بصدارة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم وبالعلامة الكاملة، بفوز خامس على ضيفه التضامن صور 1 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الخامسة.
وسجل الاصابة النيجيري ريتشارد، ليرفع البرج رصيده الى 15 نقطة.
وفي مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا، فاز النجمة على مضيفه السلام زغرتا 2 – 1، متجاوزا خسارته امام شباب الساحل الاسبوع الماضي. وسجل للنجمة خليل بدر وجان بالاك. وللسلام النيجيري مارتن سوسوني.
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