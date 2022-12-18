فوز الشيخ أيمن(بكر) الرفاعي بمنصب مفتي بعلبك الهرمل

بعلبك – فاز الشيخ أيمن محمد علي الرفاعي بمنصب مفتي بعلبك الهرمل بعد نيله 13 صوتاً، مقابل منافسه الشيخ سامي الرفاعي الذي نال 7 أصوات.
وقد جرت العملية الانتخابية في مكتب دائرة أوقاف بعلبك الهرمل في بعلبك، ضمن أجواء ودية وديموقراطية، وحرص رئيس مركز الاقتراع عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي أحمد رضوان وهبة على حسن سير العملية وانتظامها، وعاونه المفتش الديني الشيخ الدكتور عامر الغز.
وبعد انتهاء أعمال الفرز بحضور المرشحين، أعلن المحامي وهبة النتيجة الأولية، فقال: “بمباركة وتعيين من قبل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، أجرينا هذا الاستحقاق التاريخي لتجديد المؤسسة الدينية عبر انتخاب المفتي المحلي لمحافظة بعلبك الهرمل. في تمام الساعة التاسعة صباحا اكتمل النصاب بحضور أكثر من ثلثي الأعضاء، وابتدأت عملية الاقتراع، حيث اقترع 20 ناخبا من أصل 22، علما بأن الناخبين اللذين لم يحضرا هما مسافران”.
وتابع: “بعد فرز الأصوات، نال سماحة الشيخ أيمن محمد علي الرفاعي 13 صوتا، وسماحة الشيخ سامي الرفاعي 7 أصوات. ونؤكد أن هذا الاستحقاق ضمن البيت الداخلي، وبالتالي أخونا الشيخ سامي هو جزء من هذه المؤسسة، ونحن حرصاء عليه في كل لحظة، وهو موجود بيننا اليوم لمباركة هذه النتيجة، وهي قمة الديموقراطية”.
وختم وهبة: “أشكر الهيئة الناخبة التي حضرت في الموعد المحدد، والشكر أيضا إلى الأجهزة الأمنية التي واكبت طوال النهار هذا الاستحقاق، ويبقى أيضا الشكر الأساس للإعلاميين الحاضرين بيننا اليوم. مع الإشارة إلى أن هذه النتيجة لا تكون نهائية إلا بعد مصادقة سماحة مفتي الجمهورية عليها”.
الرفاعي
وبدوره المفتي المنتخب الرفاعي، قال في تصريح: الشكر لله ابتداء وانتهاء، ثم بعد ذلك نشكر صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي لأول مرة منذ بداية الاستقلال في محافظة بعلبك الهرمل”.
وأضاف: “النتيجة انتهت، والانتخابات صارت وراء ظهورنا بكل ما فيها وما جرى فيها، نحن من الآن ننظر إلى الأمام. نحن نعتبر ان هذه المؤسسة الدينية هي المؤسسة الرابحة، الجميع كان يتنافس في سبيل خدمتها، وابتداء من الآن فصاعداً، هذه المؤسسة كل المسلمين في هذه المنطقة شركاء فيها، الجميع لهم حصة وازنة فيها”.
وختم الرفاعي: “كل نوع من أنواع العصبية عائلية كانت أم مناطقية او ما سوى ذلك موضوعة تحت قدمي هاتين. ستبقى دار الفتوى تحمل العناوين الثلاثة: اولا العيش المشترك في هذا الوطن، ثانيا المحافظة على اتفاق الطائف، ثالثا فلسطين قضية مركزية”.
صلح
وبدوره أشاد النائب ينال صلح في تصريح إثر إدلائه بصوته “بهذا الاستحقاق الديموقراطي المهم” وحيا مفتي الجمهورية اللبنانية “على هذه الخطوة المنتظرة منذ وقت طويل”.
ووجه التهاني للفائز، متمنيا أن “يعمل مع الجميع ولصالح الجميع”.
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