فوز ثان لسيدات لبنان على العراق في طائرة غرب آسيا

حقق منتخب لبنان للسيدات فوزه الثاني في بطولة غرب آسيا الأولى التي تقام في العاصمة الأردنية عمان على نظيره العراقي 3-0 (25 – 23، 25 – 9، 25 – 21) في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الأولى.
وسبق للبنان الفوز الثلثاء على فلسطين بالنتيجة عينها.
واللافت ان جميع مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة يواكبون من على المدرجات منتخب لبنان المرشح للذهاب بعيدا في البطولة الاقليمية، تحت انظار رئيس البعثة المهندس علي خليفة.
وبعد المباراة اتصل رئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة ميشال ابي رميا ومقرر اللجنة وليد القاصوف برئيس البعثة اللبنانية المهندس خليفة وطلبا نقل تهنئتيهما وتحياتهما الى افراد البعثة اللبنانية.
كما اتصلت رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة الأميرة آية بنت الفيصل بن الحسين بمقرر اللجنة الخماسية وليد القاصوف وقدمت اليه التعازي بوالدته صونيا التي توفيت الاسبوع الماضي.
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