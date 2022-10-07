فوز كبير ل”الرياضي” في سلة النوادي العربية بالكويت

حقق “الرياضي” بيروت فوزه الثاني قي بطولة النوادي العربية لكرة السلة التي تستضيفها الكويت على الميناء اليمني بفارق 49 نقطة، 103 – 54، مساء اليوم في قاعة الاتحاد الكويتي لكرة السلة.
وكان “بيروت” بطل لبنان حقق في وقت سابق فوزه الثاني على “دجلة الجامعة العراقي” بفارق اربع نقاط 84 – 80.
ويلتقي “الرياضي” غدا السبت في ثالثة مبارياته في البطولة فريق “الاهلي” المصري، فيما يلتقي “بيروت” فريق “الجهراء” الكويتي الذي يلعب له اللبناني وائل عرقجي. والاخير قاد بيروت الى لقبه الاول بطلا للبنان في الموسم المنتهي على حساب ناديه الاول “الرياضي”.
ويلعب التونسي صالح الماجري الى جانب عرقجي مع الفريق الكويتي، وهو الذي شاركه مع “بيروت” في “فاينال فور” الموسم اللبناني الماضي.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا