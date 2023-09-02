فوز لبنان على إيران في كأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب لبنان فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 – 73 ، في مباراة تحديد المراكز ضمن البطولة المقامة بإندونيسيا والفيليبين واليابان، ليختتم مشواره في كأس العالم لكرة السلة بفوزين مقابل 3 هزائم وليضمن بذلك المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية.
وانتهت الأرباع لمصلحة الفائز كالآتي: (20-13) و(28-23) و(14-13) و(19-24).
وكان أفضل مسجّل في لبنان وائل عرقجي برصيد 21 نقطة و3 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف علي حيدر برصيد 20 نقطة و4 متابعات، وسيرجيو درويش 11 نقطة و3 متابعات.
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