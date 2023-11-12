فوز مرشحي التيار بالمراكز السبعة الاولى في نقابة المعلمين

نتائج انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين:
عدد اعضاء المجلس:١٢ عضواً
وقد فاز مرشحو التيار الوطني الحر ال٧ بالمراكز السبعة الأولى، وهم:
روبير البيطار – رئيس اللائحة
ريتا المدور
كميل ابو سمرا
جاندارك ابي عقل
زياد طربيه
دانيال الفتى
يزيد ابو خليل
نتائج انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين:
عدد اعضاء المجلس:١٢ عضواً
وقد فاز مرشحو التيار الوطني الحر ال٧ بالمراكز السبعة الأولى، وهم:
روبير البيطار – رئيس اللائحة
ريتا المدور
كميل ابو سمرا
جاندارك ابي عقل
زياد طربيه
دانيال الفتى
يزيد ابو خليل
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