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فوز مرشحي التيار بالمراكز السبعة الاولى في نقابة المعلمين
متفرقات
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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
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نتائج انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين:
عدد اعضاء المجلس:١٢ عضواً
وقد فاز مرشحو التيار الوطني الحر ال٧ بالمراكز السبعة الأولى، وهم:
روبير البيطار – رئيس اللائحة
ريتا المدور
كميل ابو سمرا
جاندارك ابي عقل
زياد طربيه
دانيال الفتى
يزيد ابو خليل

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