فياض: الحفر الاستكشافي لم يتوقف في البلوك 9 رغم التوترات

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ، وليد فيّاض، اليوم الأربعاء، أن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري “لم يتوقف” رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان و”إسرائيل”.
وأضاف فيّاض في حديث لوكالة رويترز أن “من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار”.
وتقود شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، التحالف المسؤول عن استكشاف النفط والغاز، في منطقة الامتياز رقم 9 في المياه اللبنانية.
وكانت الشركة أعلنت في أيار الماضي، توقيعها مع شريكتيها إيني الإيطالية وقطر للطاقة، عقدًا ثابتًا مع “ترانس أوشن بارنتس” لاستخدام منصّة الحفر، بعد إبرام لبنان و”إسرائيل” في تشرين الأول 2022، اتفاقًا وصف بـ “التاريخي” لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقة بوساطة أميركية.
وبدأت منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس التنقيب في نهاية آب ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية في نهاية هذا الشهر أو في تشرين الثاني.
وقال فيّاض إنه والكونسورتيوم لم يناقشوا بعد خطط الطوارئ التي من الممكن تطبيقها في حالة اندلاع صراع أوسع نطاقًا، والتي تشمل إجلاء العاملين على متن المنصة.
وصرح مصدر في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بأن التنقيب الاستكشافي يمضي كما هو مخطط وأن الصراع في الجنوب لم يؤثر على العمليات، بحسب رويترز.
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