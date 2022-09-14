فياض: المالية في طور صياغة قرار بالموافقة على رفع التعرفة￼

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم.
وقال الوزير فياض في تصريح: “وضعت دولة الرئيس في صورة تطورات ملف الكهرباء ومن ضمنه القنوات التي نعمل عليها لتأمين التيار بالتعاون مع الدول الصديقة. وهذه التطورات مرتبطة بشكل أساسي في موضوع زيادة التعرفة مما يوفر الكلفة التي يدفعها المواطنون، لانها تعادل نصف ما يدفعه المواطن للمولدات الخاصة”.
وعن الاتهامات الموجهة الى وزارة الطاقة بأنها ضد رفع التعرفة، قال:”على العكس من ذلك، فان الوزارة كانت صادقت على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان برفع التعرفة لزيادة التغذية، وأرسلنا القرار الى وزارة المال للمصادقة عليه. واليوم بالذات زرت وزير المال يوسف الخليل للبحث في الموضوع ، وهم في طور صياغة القرار بالموافقة على رفع التعرفة”.
وردا على سؤال، قال: “بين محطتي الانتاج القديمة في الزوق والجية، هناك امكانية لانتاج حوالى 200 ميغاوات، ولكن الدخان الاسود المنبعث من معمل الزوق اثار حفيظة بعض الناس، ونحن معهم، ولكن في الوقت نفسه نطمئن ان هذا الدخان مزعج، ولكنه ليس مؤذيا صحيا.وقد تعهد القيمون على معمل الزوق بعدم تكرار الخطأ الذي ادى الى انبعاث الدخان الاسود بالشكل الذي حصل، واتخذوا الاجراءات المناسبة. من المفيد في هذه الظروف وتلافيا للوقوع في العتمة وتعطيل المرافق العامة واهمها المياه والمطار، ان نستمر بتشغيل المعملين، الى حين وصول الشحنة الجديدة من العراق وفق المواصفات المطلوبة. كان من المفترض ان تصل الشحنة في منتصف الشهر الحالي، ولكن حصل تأخير لاسباب تتعلق بالمواصفات يجري العمل على معالجتها”.
هذا واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان وقبيل انتقاله الى مقر عمله الجديد سفيرا للكرسي الرسولي في المكسيك.
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