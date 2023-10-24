فياض: لبنان يعوّل على شركتي توتال إنرجيز وإيني لإجراء المزيد من الدراسة لإمكانات الغاز في البلوك 9

أكّد وزير الطاقة وليد فياض، اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر للطاقة في إيطاليا، إن لبنان “يعوّل على شركتي توتال إنرجيز وإيني، لإجراء المزيد من الدراسة لإمكانات الغاز في البلوك 9”.
وكانت وكالة “رويترز” في وقت سابق، قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه لم يُعثر على غاز بعد عمليات الحفر في البلوك 9 البحري التابع للبنان.
بدوره، كان وليد فياض قد أكّد في بداية تشرين الأوّل، إن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري “لم يتوقف” رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وأضاف، أن “من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار”.
وتقود شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، التحالف المسؤول عن استكشاف النفط والغاز، في منطقة الامتياز رقم 9 في المياه اللبنانية.
وكانت الشركة أعلنت في أيّار الماضي، توقيعها مع شريكتيها إيني الإيطالية وقطر للطاقة، عقداُ ثابتاً مع “ترانس أوشن بارنتس” لاستخدام منصّة الحفر، بعد إبرام لبنان وإسرائيل في تشرين الأوّل 2022، اتفاقاً وصف بـ “التاريخي” لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقة بوساطة أميركية.
وبدأت منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس التنقيب في نهاية آب ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية في نهاية هذا الشهر أو في تشرين الثاني
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