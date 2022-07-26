فياض: نرحب بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم￼

أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ترحيبه، كوزارة، بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: “نحن في هذا الاطار جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني”.
وأضاف فياض: “إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول، وذلك ليس خافياً على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين”.
وختم: “أمّا عملياً، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة”.
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