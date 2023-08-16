فياض: هناك مصلحة دولية بالاستكشاف والانتاج في لبنان

رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ “هناك مصلحة دولية في الاستكشاف والإنتاج في لبنان”، مشيرًا الى أنّ “معادلة القوة تفرض التزام المجتمع الدولي”.
ولفت فياض في حديث لـ”الميادين” الى أنّ “وصول الحفارة هي خطوة في مسار طويل منذ العام 2010″، معتبرًا أنّ “الكيدية السياسية أخّرت وصول الحفارة إلى لبنان والبدء بأعمال التنقيب”.
وأضاف: “المنصة وصلت اليوم إلى مكان الحفر، وستبدأ خلال أيام أعمالها، كما ستستمر بالعمل لمدة 80 يوماً للوصول إلى العمق المطلوب”.
وأشار إلى انه “قد يكون هناك مكمن تجاري في بلوك رقم 9 وحقل قانا بحسب الدراسات”، موضحًا أنّ “أعمال الحفر ستبدأ خلال عشرة أيام على الأكثر”.
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