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شيا تكشف لفيّاض عن تقدّم في الضمانات لاستجرار الغاز المصري
محلي
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الجمعة 01 تموز 2022
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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا في مكتبه في الوزارة ، وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الاخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في ٢١ حزيران المنصرم وقد هنّأته شيا على التوقيع .
كما وضعت شيا الوزير فيّاض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضا” .
وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر ؛ واشارت الى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من إرتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها .

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