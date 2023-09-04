حوت نافق على شاطئ القليلة (فيديو)

العثور على حوت نافق عند شاطئ القليلة
للمرة الثانية في غضون أسبوع عثر على حوت نافق من نوع عنبر على شاطئ بلدة القليلة جنوب مدينة صور .بعدما كان أهالي بلدة الخرايب عثروا على حوت نافق ومتحلل على الشاطئ قبل ثلاثة ايام .
الحوت النافق عثر عليه عصر أمس وبدى متحلل منذ مدة وأكد مدير محمية شاطئ صور الطبيعية علي بدر الدين ان هناك عدة أسباب تؤدي إلى موت الحوت وأهمها احتمال اصطدامه بسفينة نتيجة بطئ حركته ،والسب الآخر يتعلق بالتلوث لاسيما التلوث الناتج عن المصانع الكيمائية والبلاستيك لاسيما الجزئيات منها لأنها تساهم في ضرب جهازه الهضمي لان البحر المتوسط معرض للكثير من مخاطر التلوث .
ودعا بدر الدين إلى حماية هذه الكائنات المهددة بالانقراض.
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