فيديو… عشرات القتلى في انهيار جسر معلق فوق نهر بالهند￼

لقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم ويخشى إصابة العشرات بعد انهيار جسر أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند مساء الأحد، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
زأبلغ مسؤولون وسائل إعلامية محلية أن المئات سقطوا في نهر ماتشو عندما انهار الجسر في منطقة موربي بالولاية.
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على الجسر، لكن المسؤولين يخشون ارتفاع عدد الضحايا.
ويأتي الحادث بعد أيام فقط من إعادة افتتاح الجسر – الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر – للجمهور بعد تجديده.
وقال وزير الدولة بريجيش مرجا لقنوات تلفزيونية إن 60 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن وإن 17 شخصا نقلوا إلى المستشفيات.
وأضاف مرجا لوكالة برس ترست أوف إنديا ”بسبب انهيار الجسر، سقط عدة أشخاص في النهر. هناك عملية الإنقاذ جارية، وهناك تقارير تفيد بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح، ونقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج”.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصا يتشبثون بالجسر – الذي غمر بالمياه جزئيا – بينما أظهر مقطع آخر أشخاصا يسبحون سعيا للوصول إلى الشاطئ.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، حيث هرعت ثلاثة فرق من قوة الاستجابة للكوارث الوطنية إلى الموقع.
من جانبه قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المتواجد في مسقط رأسه بولاية غوجارات في زيارة، ”حزين للغاية بسبب هذه الكارثة”.
أعلن مكتب مودي ضرف تعويضات لعائلات الضحايا، وحث المسؤولين على إسراع جهود الإنقاذ.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا