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فيديو يهزّ مواقع التواصل الاجتماعي… مسنة تتعرض للضرب القاسي في بيروت￼
محلي
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الأربعاء 24 آب 2022
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مسنة تتعرض للضرب القاسي في أحد المنازل في بيروت.

وبحسب رواد مواقع التواصل فان هذه المسنة تتعرض دوماً للضرب، وهي من سكان منطقة راس النبع، داعين القوى الأمنية الى التدخل سريعاً لانقاذها.

المصدر: الجمهورية

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