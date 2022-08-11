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فيديو يوثق لحظة احتجاز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا
محلي
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الخميس 11 آب 2022
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فيديو يوثق لحظة احتجاز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا

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