فيصل الصايغ: رئيس توافقي في هذا التاريخ وسنشهد ضغوطا وعقوبات

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن “طرح المقايضة الفرنسية سقط والرئيس التوافقي هو عنوان المرحلة المقبلة، واعتقد انه في حزيران سيكون هناك رئيس للبنان وسيكون توافقيا” لافتا إلى أن “هناك جدية خارجية وضغط حتى حزيران للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وسنشهد ضغوطا اكثر وحتى عقوبات”
وأضاف خلال برنامج “حوار اليوم” عبر شاشة الـOTV أنه “من الاساس لم يكن هناك فيتو سعوديا على شخص معين وموقف السفير البخاري يؤكد انه بمضمون الموقف السعودي لم يتبدل شيء وبالتالي فالمملكة لا تشجع وصول رئيس من فريق معين يعتبر رئيسا تحديا” مشيرا إلى أنه “حتى مع اصوات اللقاء الديمقراطي ففرنجية غير حاصل على 65 صوتا لكن ما يحكى عن استدارة جنبلاطية غير صحيح وهي اصلا لا تضمن ال 65 لفرنجية”.
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