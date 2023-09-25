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فيصل عبد الساتر في حوار ناري: بري أبلغ الحزب انه مضغوط… والاميركي وشوش ميقاتي!
نبض بيروت
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الإثنين 25 أيلول 2023
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نبض بيروت مع مدير مركز دال للاعلام فيصل عبد الساتر

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