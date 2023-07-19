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فيصل عبد الساتر يعلنها: الخماسية تنتظر التوافق اللبناني؟ وهل عاد التماهي بين الرياض وواشنطن!
نبض بيروت
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الأربعاء 19 تموز 2023
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نبض بيروت مع فيصل عبد الساتر

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