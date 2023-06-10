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فيصل عبد الساتر يكشف سيناريو جلسة الاربعاء الرئاسية والخيارات امام الثنائي
حوار اليوم
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السبت 10 حزيران 2023
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فيصل عبد الساتر يكشف سيناريو جلسة الاربعاء الرئاسية والخيارات امام الثنائي

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