فيّاض بعد تفقّد منصّة الحفر: الأعمال في البلوك 9 تبدأ بعد غد

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9، اجتماعاً تقييمياً في مكتبه في الوزارة مع كبار مسؤولي “توتال” لوران فيفيه كبير مدراء الشرق الاوسط للاستكشاف، وجوليان بوجيه كبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا، ورومان لامارتينيير المدير العام لـ”توتال انيرجي” في لبنان.
وتم البحث في استكمال الاستعدادات والجدول الزمني المقرّر لعملية الحفر التي تبدأ بـــ24 آب الجاري.
وقال فياض بعد الاجتماع: بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهاراً تاريخياً نُعّولٍ عليه، وبعد 67 يوماً سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر ونأمل أن تكون بادرة خير للبنانيين.
وأوضح أن “توتال” وشركاءها “ملتزمون كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً، وقد أعربوا من ناحية ثانية عن اهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عندها عندما تترسخّ وتتبلور بشكل أكبر.
وختم فياض: تحدثنا ايضاً في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم اهتمام واضح أكان بالنسبة الى مشاريع الـ٥ ميغاوات أو الاكبر حجماً اي ١٠٠ ميغاوات. وأرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة والحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضاً.
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