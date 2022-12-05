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في أول تعليق للتيار الوطني الحر: هذا ما قاله غسان عطالله عن مشاركة بوشكيان في مجلس الوزراء
نبض بيروت
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الإثنين 05 كانون الأول 2022
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نبض بيروت مع عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله

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