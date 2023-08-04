في الذكرى الثالثة لكارثة المرفأ.. “صلاة وصمت” أمام قسم الطوارىء في أوتيل ديو

أقامت مستشفى أوتيل ديو اليوم الجمعة “وقفة صلاة وصمت” عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم الذين سقطوا في 4 آب من العام 2020، أمام قسم الطوارئ الذي كان شاهدًا على هذه “الليلة المشؤومة” وعلى وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة. .
أقامت مستشفى أوتيل ديو اليوم الجمعة “وقفة صلاة وصمت” عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم الذين سقطوا في 4 آب من العام 2020، أمام قسم الطوارئ الذي كان شاهدًا على هذه “الليلة المشؤومة” وعلى وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة. .
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