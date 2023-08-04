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في الذكرى الثالثة لكارثة المرفأ.. “صلاة وصمت” أمام قسم الطوارىء في أوتيل ديو
متفرقات
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الجمعة 04 آب 2023
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أقامت ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ اليوم الجمعة “وقفة صلاة وصمت” عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم الذين سقطوا في ​4 آب من العام 2020​، أمام قسم الطوارئ  الذي كان شاهدًا على هذه “الليلة المشؤومة” وعلى وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة. .

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