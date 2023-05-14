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في الهرمل.. توقيف عصابة وضبط سيارات مسروقة!
محلي
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الأحد 14 أيار 2023
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

في إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس بعلبك المواطنين (ف.ا.) و(ع.ف.) و(م.ف.) و(ه.د.) والسوري (ن.ع.) لتشكيلهم عصابة سرقة سيارات مرتبطة بشبكات أخرى تُهرّب السيارات المسروقة إلى الحدود السورية، وضَبطت معهم 3  سيارات مسروقة.

كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة سيارتين مسروقتين في منطقة السويسة ــ الهرمل.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏

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