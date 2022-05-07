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في جديدة مرجعيون… حيوان مفترس يتجول بين المنازل والبلدية تحذر!￼
محلي
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السبت 07 أيار 2022
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حذرت بلدية جديدة مرجعيون في بيان لها مواطنيها، من وجود حيوان مفترس يحتمل ان يكون ( جريداية ) يتجول بين الاحياء والمنازل، وذلك بعد أن تعرض ثلاثة اشخاص للهجوم والعض، وتمنت عليهم أخذ الحيطة والحذر والاتصال عند مشاهدته على الرقم التالي 70/830545.

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