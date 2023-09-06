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في حلقة خاصة عن التعليم الرسمي: هل يسجّل الطلاب؟ وكيف اصبحوا رهائن الاساتذة ووزارة التربية ؟
نبض بيروت
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الأربعاء 06 أيلول 2023
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نبض بيروت مع المديرة السابقة لثانوية ضهور شوير الرسمية المربية صباح مجاعص

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