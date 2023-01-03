في سابقة… طبيب لبنانيّ رئيسا لـ”الجمعية الأميركية للتصوير النووي للقلب”

أعلنت “الجمعية الأميركية للتصوير النووي للقلب” في بيان، “انتخاب البروفسور معاذ حسين الملاح رئيساً للجمعية لعام 2023. وهي المرة الأولى التي يتولى فيها طبيب عربي لبناني من مدينة صيدا، رئاسة الجمعية التي تأسست منذ 30 عاما وتضم في عضويتها ما يقارب 4800 طبيب وعضو من كافة أنحاء العالم”.
وأشار البيان الى أن “الجمعية العلمية المتخصصة تقدم مجموعة متنوعة من برامج الطب المستمر والبرامج التعليمية المتعلقة بدور تصوير القلب والأوعية الدموية النووي في خدمة المرضى. كما تعمل على تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية للتدريب والممارسة، إضافة إلى برامج الإعتماد والشهادات في مجال طب القلب النووي. وهي داعم رئيسي لمواصلة البحث والتميز في أمراض القلب. وتدرج على رئاستها خلال السنوات الثلاثين الماضية نخبة من أشهر الأطباء من أعرق الجامعات العالمية”.
وأوردت الجمعية نبذة عن الملاح جاء فيها:
“أستاذ الطب في كلية الطب في وايل كورنيل Weill Cornel وأستاذ أمراض القلب في معهد هيوستن ميثوديست الأكاديمي. تخرج من ثانوية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا وحصل على شهادته في الطب من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1998. وأكمل تدريبه في الولايات المتحدة الأميركية في مستشفى هنري فورد، جامعة واين ستيت – ديترويت – ميشيغان، كلية الطب بجامعة هارفارد – بوسطن – ماساتشوستس، وجامعة ميشيغان – آن أربور – ميشيغان.
ورئس بين الأعوام 2010 – 2018 مركز تصوير القلب في مركز الملك عبد العزيز للقلب في الرياض، حيث أسس أول مركز متخصص للتصوير القلبي بما في ذلك أول وحدة Cardiac PET متخصصة في الشرق الأوسط والتي طبقت بشكل روتيني التصوير النووي البوزيتروني في أمراض القلب، وكذلك التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي للقلب.
لدى الملاح أكثر من 450 بحثا محكما في كبرى المجلات العالمية وألقى مئات المحاضرات في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية. وهو عضو في العديد من مجالس القلب والأوعية الدموية الأميركية والأوروبية، ويعمل كمحرر مشارك في مراجعات الأبحاث في أكبر المجلات العلمية العالمية.
حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية منها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية عام 2011، وأفضل معلم من مستشفى هنري فورد، والباحث الأول بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية في عام 2016، وأفضل مدرس من مركز هيوستن ميثوديست للقلب والأوعية الدموية لعام 2020 وفي العام 2021 وجائزة كريج برات للتميز في التدريس”.
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