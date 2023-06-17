في سن 74.. سكولاري يعود رسميا إلى عالم التدريب

عاد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري مجددا إلى عالم التدريب، مع استلامه الإشراف على أتلتيكو مينيرو، حسبما أعلن النادي البرازيلي.
وقال أتلتيكو مينيرو في بيان: “وقع المدرب عقدا مع الفريق حتى ديسمبر 2024”.
المخضرم
- “فيليباو” البالغ من العمر 74 عاما أعلن اعتزاله التدريب نهاية العام الماضي، بعد قيادة أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي “كوبا ليبرتادوريس” الذي خسره ضد فلامنغو البرازيلي 0-1 في أكتوبر 2023 في غواياكيل.
- وضع بطل العالم مع منتخب البرازيل في 2022، حدا لمشواره الممتد 4 عقود، متطرقا إلى أسباب عائلية.
- أبرز محطات مشواره كانت قيادة البرازيل إلى لقبها الخامس في كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.
- كان سكولاري أيضا مدربا للبرازيل في الخسارة المذلة على أرضها أمام ألمانيا 1-7، بنصف نهائي مونديال 2014.
- سكولاري الذي درب أيضا منتخب البرتغال في مونديال 2006 في ألمانيا وتشلسي الإنجليزي في موسم 2009، سيخلف الأرجنتيني إدواردو كوديت.
- بعد 10 مراحل على انطلاق الدوري، يحتل فريق بيلو هوريزونتي المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوتافوغو.
- ينافس الفريق للتأهل إلى ثمن نهائي “كوبا ليبرتادوريس”، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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