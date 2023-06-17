موقع البرامج
نشرات الأخبار
في سن 74.. سكولاري يعود رسميا إلى عالم التدريب
رياضة
|
السبت 17 حزيران 2023
Post Views: 962

عاد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري مجددا إلى عالم التدريب، مع استلامه الإشراف على أتلتيكو مينيرو، حسبما أعلن النادي البرازيلي.

وقال أتلتيكو مينيرو في بيان: “وقع المدرب عقدا مع الفريق حتى ديسمبر 2024”.

المخضرم

  • “فيليباو” البالغ من العمر 74 عاما أعلن اعتزاله التدريب نهاية العام الماضي، بعد قيادة أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي “كوبا ليبرتادوريس” الذي خسره ضد فلامنغو البرازيلي 0-1 في أكتوبر 2023 في غواياكيل.
  • وضع بطل العالم مع منتخب البرازيل في 2022، حدا لمشواره الممتد 4 عقود، متطرقا إلى أسباب عائلية.
  • أبرز محطات مشواره كانت قيادة البرازيل إلى لقبها الخامس في كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.
  • كان سكولاري أيضا مدربا للبرازيل في الخسارة المذلة على أرضها أمام ألمانيا 1-7، بنصف نهائي مونديال 2014.
  • سكولاري الذي درب أيضا منتخب البرتغال في مونديال 2006 في ألمانيا وتشلسي الإنجليزي في موسم 2009، سيخلف الأرجنتيني إدواردو كوديت.
  • بعد 10 مراحل على انطلاق الدوري، يحتل فريق بيلو هوريزونتي المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوتافوغو.
  • ينافس الفريق للتأهل إلى ثمن نهائي “كوبا ليبرتادوريس”، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com