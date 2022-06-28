في طوكيو… أسوأ موجة حر منذ حوالى 150 عامًا

سجلت اليابان اليوم درجات حرارة شديدة، لليوم الرابع على التوالي، حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها في ما يقرب من 150 عاما لشهر حزيران، بينما حذرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.
وتشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم، بعد ثلاثة أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة- في أسوأ موجة من الطقس الحار في حزيران منذ بدء التسجيل في عام 1875.
وافادت وكالة “رويترز” ان حالات دخول المستشفيات ارتفعت جراء الإصابة بضربة شمس صباح اليوم، مع استمرار الكثيرين في العاصمة في تجاهل نصيحة الحكومة وذلك بالاستمرار في ارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة – وهو إرث أكثر من عامين من جائحة كوفيد-19.
ولليوم الثاني، طلبت السلطات من سكان منطقة طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.
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