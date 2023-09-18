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في هذه الايام.. طيران ليلي للجيش
محلي
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الإثنين 18 أيلول 2023
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 18/9/ 2023 ولغاية 21/9/2023 ما بين الساعة 19.10 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات”.

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